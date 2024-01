Brusselmans fileert José Mourinho

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans fileert overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.Je kunt verwaander zijn dan Jean-Marie Pfaff, verwaander dan Cristiano Ronaldo, verwaander dan Mart Smeets, verwaander dan Jort Kelder, héél soms ook nog verwaander dan Halina Reijn, maar je kunt onmogelijk verwaander zijn dan José Mourinho, want dat is de allerverwaandste eikel van allemaal.Hij werd geboren in een van elektriciteit en waterleiding verstoken dorpje in Portugal, op 26 januari 1963. Z’n vader, Felix Mourinho, was de keeper van het Portugese nationale elftal, in de tijd dat je van dat elftal al keeper kon zijn als je vaagweg besefte dat een bal rond was, als je tijdens de wedstrijd bij het roken het manshoge grasveld niet in brand stak en als je naast je baantje als keeper ook nog een betaalde job had, in het geval van Felix Mourinho de diepte van beerputten gaan meten bij diarreeverslaafden. Z’n zoon José wilde voor niks deugen, haalde op de lagere school alleen nullen op tien, behalve voor aardrijkskunde een drie op tien, omdat hij wist in welk land Portugal lag. Dat was in Portugal, dus zelfs een halve debiel kon die vraag juist beantwoorden.Voor de rest was het al voetbal wat de klok sloeg, hoewel Mourinho net zo goed kon voetballen als om het even welke blinde man op krukken die zonet in z’n broek gekakt heeft. Dan maar als coach proberen. Daarbij mag je gerust rekening houden met m’n stelling dat een elftal helemaal geen coach nodig heeft. Als er elf goeie spelers tussen de lijnen lopen, dan zou zelfs Chantal Janzen in een gebloemde bikini hen afdoende kunnen coachen. Vandaar dat Mourinho het behoorlijk deed bij Real Madrid en Porto. En bij Internazionale ging het ook niet slecht. En zo kreeg hij het hoog in z’n bol, werd hij zo pretentieus dat hij z’n scheten opving in een kleine Ming-vaas en die verkocht voor een miljoen euro, en was hij zo arrogant om zichzelf de uit- vinder van een nieuw soort voetbal te gaan achten, namelijk het soort voetbal waarbij je wint als je per toeval een doelpunt meer dan de tegenstander scoort.Zo’n zelfverklaard genie konden ze wel gebruiken in Engeland, waar zoals in elk ander land de voetbalbobo’s zoveel voetbalverstand hebben als een met zand gevulde sok. Mourinho verkas- te naar Chelsea, dat over genoeg prima spelers beschikte om het zelfs onder leiding van Chantal Janzen in een gescheurde hansop tot kampioen te schoppen.Ondertussen werd wel duidelijk dat Mourinho arroganter was dan de uitvinder van het meerderwaardigheidscomplex, wat het kwakkelende Manchester United niet verhinderde om Mou- rinho binnen te halen. Daar kwam z’n ware aard boven en Manchester United doet het heel beroerd. Het wordt tijd dat iedereen heenkijkt door de zak bedorven lucht die Mourinho in wezen is, en dat hij van lieverlede zal mislukken als coach van RKC Waalwijk.