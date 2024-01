De illegale handel in exotische dieren in Peru

De illegale handel in exotische dieren is geen prioriteit in Peru, dat kampt met cocaïnesmokkel, straatcriminaliteit en corruptie. Iedereen die in de weg staat van het geld moet oppassen dat hem niet de keel wordt doorgesneden. Jurriaan van Eerten ging op pad met de Peruaanse milieupolitie. ‘Ook als ik word vermoord, is het ’t allemaal waard geweest.’

De illegale handel en opsluiting van exotische dieren is niet altijd even zichtbaar in Peru. Veel mensen hebben geleerd dat westerlingen het niet waarderen apen en luiaards aan kettingen te zien. Dieren worden daarom niet altijd tevoorschijn gehaald. De rivieroversteek waar dit wel gebeurt, is slechts een van de duizenden toeristische plekken in het land. Wie op een markt naar een bijzondere diersoort vraagt, zal tussen de golfplaten hutjes worden geleid naar iemand die dit dier bezit. Bij een van de invallen gaan we met het team naar een toeristisch meertje. Wanneer we een uur voor de politie aankomen in onze gewone kleding, worden we benaderd door vier kinderen. Twee hebben een aapje bij zich, één een schildpad en de vierde een luiaard. ‘Hola gringo. Kijk eens wat schattig. Aaaah. Foto?’

De kinderen worden door hun ouders eropuit gestuurd om bij te verdienen voor het gezin. Nadat de agenten drie van de vier kinderen in hun kraag hebben gegrepen, doen de andere verkopers gelijk hun beklag. Ze vinden dat de politie die lieve kinderen niet hun dieren moeten afpakken. Intussen huilen de kinderen hun ogen zowat uit hun kassen – oprecht waarschijnlijk, aangezien ze weten dat ze later een pak slaag van hun ouders zullen krijgen voor deze arrestatie.

