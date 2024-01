Aap, dood, spies: op pad met de Peruaanse milieupolitie

De illegale handel in exotische dieren is geen prioriteit in Peru, dat kampt met cocaïnesmokkel, straatcriminaliteit en corruptie. Iedereen die in de weg staat van het geld moet oppassen dat hem niet de keel wordt doorgesneden. Jurriaan van Eerten ging op pad met de Peruaanse milieupolitie. ‘Ook als ik word vermoord, is het ’t allemaal waard geweest.’

De bewaker schrikt op van zijn plastic klapstoel, wanneer hij de pickup met agenten de oprit op ziet rijden. Hij staat op, kijkt nog eens goed en vloekt binnensmonds. Tegen de tijd dat hij via de zijdeur naar de pickup is gekomen, heeft hij een beleefde glimlach op zijn gezicht. Hij zegt dat het interventieteam binnen mag komen. Maar hij wil wel dat die twee blanke journalisten hun paspoorten en camera afgeven. De politieagenten draaien zich naar ons toe en zeggen dat we het maar moeten doen, aangezien de bewakers ons nu vrijwillig binnenlaten.

We zijn op pad met het interventieteam van de politie van Tarapoto. Aangestuurd door milieu-autoriteit Luis Mendo Alegria doen zij invallen op markten en bij resorts waar ze handel in exotische dieren vermoeden. Zodra we zijn uitgestapt, legt Mendo Alegria uit aan het personeel van het resort waarom het verboden is om apen te verhandelen. ‘Om één jonge aap te vangen, moeten er tien anderen sterven. De jager schiet de moeder dat het aapje op haar rug draagt dood, zodat die uit de boom valt. Familieleden van de aap schieten te hulp. Die worden ook gedood. Geregeld overlijdt de baby zelf ook door de val of tijdens het transport, waardoor alles opnieuw moet.’

