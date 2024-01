Wie denkt Gordon wel dat hij is?

Gordon (49) bijt binnenkort het spits af in de Nederlandse versie van The Roast. Cornelis Willem Heuckeroth, zoals zijn officiële naam luidt, zette vorige week na 25 jaar een punt achter zijn zangcarrière.

Vriendin Tineke de Nooij over Gordon:

‘Ik denk dat het goed is dat Gordon is gestopt met zingen. Hij is hartstikke druk met zijn koffieshops. Gordon noemt mij zijn kunstmoeder en ik zie hem een beetje als mijn zoon. Hij is ontzettend vrijgevig en zorgzaam, maar ook vreselijk impulsief, waardoor hij veel incidenten heeft. Gordon heeft ook een goede neus voor dingen. Als ik hem eind jaren 80 geen duwtje in de rug had gegeven, had hij zichzelf wel gelanceerd. Ik weet nog hoe hij op de stoep stond, overtuigd dat hij een wereldhit had geschreven. Een lied voor de kinderen van Tsjernobyl, gezongen in plat Amsterdams. Ik vond het niks, maar de volgende dag stond hij weer op de stoep. Ik heb het nummer doorgespeeld aan producer Peter van Asten die er een hele nacht aan werkte. Daarna was het goed. In 1991 brak Gordon vervolgens door.’