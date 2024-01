Hoe is het nu met Léonie Sazias?

Met haar grote bruine kijkers spettert Léonie Sazias (59) in de jaren 80 van het scherm. Vooral de mannelijke kijkers luisteren, eh, kijken geïnteresseerd naar de knappe brunette in Dierenmanieren. Wat houdt Sazias momenteel bezig?

Tekst Andries de Jong

Als dochter van een Franse vader en een Nederlandse moeder komt Léonie Sazias in 1957 in Rotterdam ter wereld. Na de havo doet ze de kunstacademie. Niet gek dus dat ze zich na haar televisiecarrière stort op beeldhouwen, houtsnijden, textiel, tekenen, schilderen en meubelmaken. ‘Ik ben al mijn hele leven met mijn handen bezig en geef creatieve workshops in mijn atelier Navaya. En bij de komende verkiezingen sta ik als nummer twee op de kandidatenlijst van 50Plus.’

In de jaren 80 en 90 is Sazias volop op de buis. Typisch gevalletje van ‘zomaar erin gerold’, want ze doet in 1980 mee aan een screentest van Veronica en wordt uit vijfduizend jonge vrouwen gepikt: ‘Ik schrok me rot, want ik had voor de grap een brief geschreven,’ zegt Sazias 36 jaar na dato. Blijkbaar voldoet de Zuid-Hollandse met haar exotische uiterlijk aan het credo ‘jong, snel en wild’ dat Veronica dan hanteert.

Zo start een fraaie tv-carrière die haar ook langs de Avro, Tros, RTL 4 en Fox leidt. Samen met Martin Gaus behandelt ze in Dierenmanieren de belegen mondgeur van schoothondjes, kopzorgen van grijze roodstaartpapegaaien en hippe kapsels voor cavia’s. Tv is dan al controversieel: Gaus eet in één aflevering een heel blik hondenvoer leeg en zorgt voor veel opschudding. Sazias: ‘Dierenmanieren paste me, heb een zwak voor dieren. De Ojevaarsjo bedacht ik zelf voor jonge ouders. Het was een van de eerste doelgroepprogramma’s.’ Ergens rond het jaar 2000 maakt Sazias haar laatste programma. Terugkeren op de buis wil ze nog steeds heel graag. ‘Maar dan moet het wel ergens over gaan: dieren, natuur, politiek of kunst.’