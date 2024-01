Goedele Liekens: Ik heb in Nederland de mosterd gehaald

Goedele Liekens voorziet Nederland en België al decennia van seks­adviezen, maar nu slaat ze haar vleugels uit. Andries de Jong sprak de voormalige Miss België over haar tv-programma in Engeland, klaar­komen in het gezicht én haar werk voor de VN in Ethiopië, Kenia en Somalië. ‘De positie van de vrouw is daar superminderwaardig. Als vrouw ben je niks, niemand.’

Naast het opvoeden van haar dochters en het maken van boeken en tv-programma’s over seksualiteit, zet de goedgebekte Liekens haar expertise ook in als goodwill-ambassadeur voor de Verenigde Naties.

‘We zijn bijvoorbeeld bezig met vrouwenbesnijdenis in Ethiopië, Kenia en Somalië. Het is daar de gewoonste zaak van de wereld dat men bij jonge vrouwen de schaamlippen en clitoris geheel verwijdert. Alles wordt daarna dichtgenaaid tot een piepkleine opening. Veel meisjes worden daar genitaal verminkt. Zo’n groot probleem los je niet op door simpelweg te zeggen: “Verbied het in die landen, dan is het klaar.” Waarom ze daar de meisjes besnijden, heeft niks met religie te maken, maar met status en toekomst. Kijk, als vertrekpunt om het te begrijpen moet je weten dat een meisje niks voorstelt in die landen. Als vrouw ben je niks, niemand. In extreme gevallen kun je zelfs geen grond erven. De positie van de vrouw is superminderwaardig en dus is het heel belangrijk om een man te hebben. Maar die mannen willen alleen zuivere meisjes, waar nog niks mee is gebeurd op seksueel gebied. Daarom willen de mamma’s hun dochters beslist laten besnijden. Als de moeders dat níet doen, maken ze van hun dochter de sloerie van de stad. Dan mag iedereen zo’n meisje misbruiken. Ze raakt nooit aan de man en ze heeft dus geen leven. Wettelijk verbieden van het besnijden en dichtnaaien heeft dus geen zin; je moet eerst de mentaliteit veranderen.’

