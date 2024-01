Hoe is het nu met Rinus Israel?

IJzeren Rinus was zijn bijnaam. En niet omdat hij bloemetjes uitdeelde aan zijn tegenstanders. Na bijna twintig jaar vol spijkerhard voetbal werd hij trainer. Hoe is het nu met de geboren Amsterdammer?

Fotografie Anefo/Bureau Bitoen

Hakkend, bikkelend en brekend leidde Rinus Israel (74) als betaald voetballer de verdediging bij DWS, Feyenoord, Excelsior en PEC Zwolle. Bij Feyenoord was het duo Theo Laseroms/Rinus Israel gevierd en gevreesd. ‘Theo was harder, ik was gemener,’ vat Israel hun beperkte gastvrijheid richting de spitsen van toen samen. Het grootste persoonlijke hoogtepunt beleefde de geboren Amsterdammer in de finale van de Europa Cup I in 1970 tegen Celtic, toen hij een van de twee Rotterdamse goals maakte. Zijn spelersloopbaan sloot hij bij PEC Zwolle af, waarna hij nog twee jaar bleef als trainer. Daarna sloeg Israel zijn vleugels uit richting de rest van de wereld.

Loopt de levende legende zelf nog weleens achter een bal aan in een veteranenteam? ‘Niet meer,’ zegt de 47-voudig international aan zijn eettafel in Landsmeer. ‘Nadat ik in 1982 stopte, heb ik nog tien jaar bij de veteranen van DWV in Amsterdam gespeeld. Dat partijtje op zaterdagochtend was het hoogtepunt van de week. Mijn toch al zwakke knieën werden echter snel minder. Tegenwoordig wandel ik veel. Ik wil in beweging blijven, fit blijven.’

Heeft de meedogenloze Israel eigenlijk vrienden overgehouden aan de voetballerij? ‘Nauwelijks. Maar ik vind mijn vrouw en mijn familie ook veel belangrijker. Ik ben al meer dan vijftig jaar getrouwd met Greetje. Onze dochter bezorgde ons twee kleinkinderen. Mijn kleindochter Rachel handbalt op hoog niveau bij VOC Amsterdam en is drie keer op rij uitgeroepen tot beste handbalster van het jaar. Ik heb haar zien spelen in Bratislava, Rome en Zuid-Korea. Mijn kleinzoon Davey voetbalt bij HBOK in het Noord-Hollandse Zunderdorp. Ik sta langs de lijn zo vaak als ik kan.’

CV

Als speler behaalde Israel tussen 1963 en 1982 zijn grootste successen bij Feyenoord: 3x kampioen, 1x de KNVB-beker, de EC I, de Wereldcup en de UEFA Cup. ook speelde hij 47 interlands. Een herniaoperatie zorgde er in 1982 voor dat hij zijn kicksen definitief kon opbergen.

Als hoofdtrainer werkte hij bij clubs als Feyenoord, PAOK Saloniki en Dinamo Boekarest. Leuke klussen in olielanden zorgden voor een goed belegde boterham. In 2012 stopte IJzeren Rinus in de voetballerij.