Geregeld werd Jacques d’Ancona (79) in de jaren 80 en 90 onthaald op gehoon en gejoel wanneer hij als juryvoorzitter van de Soundmixshow zijn kritische mening gaf over zangkwaliteiten van kandidaten.

U heeft het vak jurylid van een talentenjacht zo’n beetje uitgevonden.

‘Klopt, op tv heb ik een loopbaan van meer dan dertig jaar als jurylid opgebouwd. Ik wou dat ik er meer van had genoten. Niet zozeer van de roem, maar van het feit dat ik het meemaakte en mocht beleven. Het is voorbij gestormd, die tijd.’

Bent u er rijk van geworden?

‘Nee, ik heb geen groot geld verdiend aan de glorietijden dat ik op tv was. Er gaan nu heel andere bedragen om bij beoordelaars van televisietalentenjachten. Ik word trouwens nog steeds gevraagd voor jury’s in het land. Ik kan lullen, leiding geven, snel schrijven en adequaat met een oordeel komen.’

Hoe heeft u vroeger de wereld duidelijk gemaakt dat u op mannen valt?

‘Mijn moeder had een scherp observatievermogen en vermoedde wel iets. Toen haar bridgevriendinnen eens informeerden of ik al verkering had, zei ze: “Er zit geloof ik geen vrouwenvlees aan.” Een fraaie, superouderwetse manier om iemand als homo te omschrijven. Uit de kast komen is nooit nodig geweest.’

Wat houdt u momenteel van de straat?

‘Als je denkt dat ik als 79-jarige achterover leun, heb je het mis. Ik ben al vele jaren theaterrecensent voor Dagblad van het Noorden, bezoek drie à vier voorstellingen per week. Daarnaast houd ik me namens de KNVB bezig met het coachen van jonge voetbalscheidsrechters. Het geeft me binding met deze tijd. Ik ken mensen van 65 die zich afvragen hoelang ze nog moeten. Ik vraag me juist af hoelang ik nog mág.’

CV

Van 1985 tot 2002 was Jacques d’Ancona juryvoorzitter van Henny Huismans Soundmixshow. Het leverde de geboren Groninger grote bekendheid én veel boegeroep op, want zijn kritiek was vaak eerlijk en ongezouten. In de top van het Nederlandse amateurvoetbal kende men d’Ancona daarvoor reeds als strenge scheidsrechter. D’Ancona groeide uit tot ambassadeur van hippe brilmonturen. Anno 2016 is hij kwiek, bijdetijds en ad rem. Op zijn 80ste verjaardag verschijnt er een musical over zijn leven.