Portret: Goedele Liekens, missionaris van de VN

Goedele Liekens voorziet Nederland en België al decennia van seks­adviezen, maar nu slaat ze haar vleugels uit. Andries de Jong sprak de voormalige Miss België over haar tv-programma in Engeland, klaar­komen in het gezicht én haar werk voor de VN in Ethiopië, Kenia en Somalië. ‘De positie van de vrouw is daar superminderwaardig. Als vrouw ben je niks, niemand.’

‘In Nederland valt de kost niet te verdienen met seksuele opvoeding,’ zegt Liekens lachend als we haar vragen waarom ze in Groot-Brittannië op tv is met het voorlichtingsprogramma Sex in Class. Britse schooljongeren – van wie wordt gezegd dat 83 procent van hen informatie over seks uit porno haalt – krijgen seksles van de prachtvrouw die in 1986 tot Miss België werd gekozen. ‘Nederland is wereldtop qua seksuele opvoeding. Ik heb bij jullie de mosterd gehaald, om die in Engeland te gaan uitdelen. In Engeland heb ik me verbaasd over wat de jeugd wel en niet weet. Voorbeeldje? Aan een klas met leerlingen van 16,17 jaar gaf ik de opdracht om hun ideale seksuele avontuur op te schrijven. Een jongen die zijn verhaal voorlas, had een romantische verhandeling geschreven met kaarslicht en andere zeemzoetige elementen. Ik vroeg hem of de jongen in het verhaal het meisje uiteindelijk mocht penetreren. Wat bleek? Het hele dromerige verhaal eindigde met het klaarkomen in haar gezicht! Toen ik aan de meisjes vroeg of dat ook hun ideale plaatje was, haalden ze vragend hun schouders op. Niemand wist eigenlijk een alternatief, totdat een leerling opperde dat je ook op de borsten van het meisje kan spuiten. Er zit niks vrouwonvriendelijks achter, integendeel, ze willen de ideale minnaar zijn. Ik hoef zeker niets te zeggen over het effect van porno? Toen ík zeventien was, zou niemand zo’n einde van een vrijpartij hebben verzonnen, laat staan een hele klas.’