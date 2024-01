Winnaar en verliezer van de dag: motoragent Piet Kats vs. Seedorf

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: motoragent Piet Kats

Motoragent Kats is beloond voor een actie eerder dit jaar, waarbij hij een auto met pech uit de Maastunnel duwde https://t.co/bCDo4RKsOl pic.twitter.com/rlNLtWRxQr — AD RotterdamsDagblad (@RDStad) 5 december 2016

Motoragent Piet Kats heeft vandaag de Pieter van Vollenhoven Penning kregen voor de ingenieuze wijze waarop hij een stilstaande auto de Maastunnel uit kreeg. De automobilist raakte in paniek vanwege de gevaarlijke situatie die hij veroorzaakte, maar de agent had alles onder controle. In plaats van te wachten op een sleepwagen, duwde hij de auto de tunnel uit, met zijn voet.

Een welverdiende penning Piet, en dat met Sinterklaas.

Man stond stil in Maastunnel. Was bang voor ongeluk. Meneer dat gaat toch niet met motor? Jahoor gaat u maar zitten pic.twitter.com/M871wdLaDQ — Piet Kats (@Piet_Kats) April 11, 2016

Verliezer van de dag: Seedorf

Seedorf na vijf maanden ontslagen bij Chinese club ShenzhenFC https://t.co/RQMIEJuJYV — NUsport(@NUsport) 5 december 2016

Opnieuw is oud-international Clarence Seedorf ontslagen als trainer. Dit keer hield hij het bij de Chinese Club, uit de tweede divisie, Shenzhen FC één maand langer vol dan bij AC Milan. Na vijf maanden had het bestuur genoeg van de belabberde resultaten en stuurde hem de laan uit.

De 87-voudig international van Oranje is en blijft voor ons een held, maar misschien is met pensioen gaan een optie?