Brusselmans fileert overschatte Josje Huisman

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans fileert overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Ik zou Josje Huisman kunnen rimmen, likken, bijten, laten squirten, uitwonen, forniceren, achterwaarts in de poes naaien, beffen, bespringen, slaan, negen orgasmes bezorgen, alle hoeken van de kamer laten zien, haar uit haar ondergoed trekken met m’n tanden, haar gegil ontlokken waardoor de buren oorschade oplopen, en samen met haar een kindje maken dat al ‘woezewazzewief’ kan stamelen voor z’n zesde maand, maar ik wil niet. Ik wil niks met Josje Huisman, ze is in geen duizend jaar waard dat een kanjer als ik een halve seconde aandacht aan haar zou besteden, zelfs al zat ze met gespreide benen op m’n klepperende mond.

Ze werd geboren op 16 februari 1986, en groeide op in Steenwijkerwold en Meppel, zodat je van een kosmopolitische achtergrond kunt spreken. Derhalve volgde ze balletles in Steenwijk. De lerares was een manke kenau met een oogziekte, en ieder meisje dat bij haar ballet volgde zou op den duur zoveel verstand hebben van balletdansen als Halina Reijn van jongleren met gehaktballen terwijl ze in haar harige reet wordt genaaid.

Op de koop toe volgde Josje Huisman de dansacademie in Groningen, en dan weet je het wel, want alle afgestudeerden aldaar hebben van dansen zoveel verstand als Jort Kelder van tegen de wind in pissen zonder z’n bretels nat te maken. Huisman ging achtergrondzingen bij de beroemdste hardrockband aller tijden, De Toppers, die alleen maar door continu in elkaars kruis te tasten de mondiale homoseksualiteit een nieuw elan gaven.

Het werd nog erger voor Huisman. Ze deed mee aan de infantiele wedstrijd K2 zoekt K3, een verwerpelijke commerciële kutshow waarin voor de Vlaamse schaamteloze meisjesgroep K3 een nieuw lid werd gezocht, nadat één van de oorspronkelijke drie troela’s haar maandstonden niet meer op een rijtje kreeg, depressief werd, en in Zuid-Afrika tussen de gnoes ging leven.

Huisman won de wedstrijd en als hoofdprijzen kreeg ze een positie als nepblondine in het K3-triumviraat (de anderen hadden nepzwarte en neprosse kapsels), 1500 euro in de maand minus reiskosten en een gratis relatie met haar grote baas Gert Verhulst, de ontdekker van kabouters, pratende bacillen en zingende annex dansende oplichters van kleine kinderen.

Uiteraard werd om professionele redenen de relatie met Verhulst al snel stopgezet en vervolgens sloeg Huisman de Nederlandse superster Johnny de Mol aan de haak. Toen De Mol het niet meer kon uithouden met haar, maakte ze het leven van de Vlaamse acteur Kevin Janssens eventjes zuur. Zowel Gert Verhulst als Johnny de Mol als Kevin Janssens is een goeie vriend van mij en tegen alle drie heb ik gezegd: ‘Help je leven naar de kloten zoals je zelf wil, maar in godsnaam: dump die Josje Huisman.’ Ze volgden m’n raad op en van die beslissing ging hun leven minder naar de kloten dan voorzien.