Winnaar en verliezer van de dag: Ali B vs. Rasmus Kofoed

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Ali B

Ali B brengt na tien jaar eindelijk weer een nieuw album uit. Wie weet, met een klein beetje geluk komt hij op nummer 1 binnen in de charts.

Verliezer van de dag: Rasmus Kofoed

Het beste restaurant van Denemarken - het met drie Michelinsterren bekroonde Geranium in Kopenhagen - heeft een reprimande van de nationale hygiënewaakhond gekregen. De eerste en enige Deense driesterrenzaak kreeg de beoordeling in de vorm van laagst mogelijke score, omdat de koeling van schelpdieren niet in orde zou zijn.

Nee, van de in de inloopkoeling aangetroffen zwarte, groene en witte uitslag op de schappen met oesters en krab wordt de Deense Rob Geus niet vrolijk. Hierbij plakken we een stickertje met 'verliezer op het voorhoofd van chefkok Rasmus Kofoed.