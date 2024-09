James Worthy: ’Ik weiger me te schamen voor zelfbevrediging, dus stuur de filmpjes maar rond’

'Als mijn reputatie verwoest kan worden door beelden waarop ik van mezelf geniet, wil ik niet eens een reputatie hebben'

Al een jaar of drie krijg ik de volgende mail.



Gegroet!



Ik heb slecht nieuws voor je! Ik heb volledige toegang tot al je apparaten! Ik kan al je activiteiten volgen. Toen ik de cameravideo van je toestel bekeek, zag ik dat je een fan bent van adult websites. Je kijkt vaak naar porno en masturbeert op het moment zelf. Ik heb kwaliteitsbeelden van de camera van je toestel waarop al je vieze scènes te zien zijn. Ik denk niet dat u wilt dat uw kennissen, collega's en familieleden deze inhoud te zien krijgen. In slechts een minuut kan ik je reputatie volledig vernietigen. Wees redelijk! Een goede reputatie is belangrijk voor iedereen!

Het blijft een bijzonder intrigerende mail. Alleen al dat begin. Wie begint zijn of haar poging tot afpersing nou met ‘Gegroet’? En dan dat einde. Een zwendelaar die zich uitspreekt over het hebben van een goede reputatie. Nog nooit kreeg ik het gevoel dat ik op deze mail moest reageren. Tot vandaag.



Gegroet!



Ik lees dat u toegang tot al mijn apparaten heeft. Zou u dan misschien onze vaatwasser even kunnen uitruimen? En naar onze printer willen kijken? Maar alle gekheid op een stokje, ik snap niet zo goed wat u van mij wil. Ja, ik kijk porno. Ongetwijfeld bovengemiddeld vaak. Onze-Lieve-Heer heeft mij alleszins gezegend met een bovenmenselijke voorliefde voor zelfbevrediging. U zegt dat u beeldmateriaal heeft. U noemt het zelfs kwaliteitsbeelden. Dank daarvoor. Maar ik moet u teleurstellen, ik ga geen 1300 euro naar u overmaken. Ik schaam me namelijk niet voor de beelden die u zegt te hebben. Zelfbevrediging is niets om je voor te schamen. Ik schaam me als ik boos ben ik het bijzijn van mijn zoon. Ik schaam me als ik iets schrijf wat iemand anders ook had kunnen schrijven. Maar ik weiger me te schamen voor zelfbevrediging. Dus doe het maar. Stuur de filmpjes maar rond. Doe de groeten aan mijn tante. Vernietig mijn reputatie maar. Als mijn reputatie verwoest kan worden door beelden waarop ik van mezelf geniet, wil ik niet eens een reputatie hebben. Begrijpt u? Wat is een reputatie dan nog waard?

Ik schaam me voor veel dingen. Echt waar. Ik zit vol schaamte en schuldgevoelens. Ik kan ongetwijfeld een beter mens zijn of worden. Een betere broer. Een betere vriend. Maar aan de andere kant, mag ik ook wel wat aardiger voor mezelf zijn. Misschien doe ik het daarom wel zo vaak? Misschien is zelfbevrediging niets anders dan een schouderklopje voor de ziel. Een suikerklontje voor het innerlijk. Denkt u niet?

Waarvoor schaamt u zich eigenlijk? Ik ben best benieuwd. U heeft het over redelijkheid en over het belang van een goede reputatie. Hoe goed is uw reputatie? U zegt dat u mijn reputatie in een paar klikken kan vernietigen. Ik geloof u niet. We leven niet in 1542. Zelfbevrediging is geen zonde. Ik ga niet naar de hel, omdat ik een paar keer per week mijn boxershort naar beneden trek om een paar minuten later met mijn aller lelijkste gezicht in de hemel te komen.

De volgende keer zal ik naar u zwaaien.

Gegroet!