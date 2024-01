Bij de koffie: Noorse politici in opgerold pedonetwerk, afgang Sarkozy en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

'Noorse politici in opgerold pedonetwerk'

In Noorwegen is een groot pedonetwerk opgerold dat bestond uit meer dan 50 mensen. Onder de verdachten zijn volgens de Noorse politie ook politici en advocaten. Drie mensen zijn al veroordeeld; twintig zijn aangehouden in afwachting van hun rechtszaak. De politie heeft nog eens 31 anderen in het vizier.

Sarkozy al in eerste ronde presidentsverkiezingen uitgeschakeld

Ex-premier François Fillon lijkt de presidentskandidaat van de Republikeinen in Frankrijk te worden. Hij won de eerste ronde van de Republikeinse voorverkiezingen met ruime voorsprong op zijn rivalen Alain Juppé en Nicolas Sarkozy.

Nadat 90 procent van de stemmen was geteld, stond Fillon op 44,2 procent, Juppé op 28,3 procent en Sarkozy op 20,8 procent.

Trump bevestigt relatie met Rusland te willen normaliseren

De aankomende Amerikaanse president Donald Trump staat open voor een herstel van de relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland. Dat zegt de Russische president Vladimir Poetin zondag op een persconferentie in Lima.

"De aankomende president bevestigde dat hij bereid is de relatie tussen Rusland en de VS te normaliseren", aldus Poetin. "Ik zei hetzelfde tegen hem. We hebben niet besproken waar en wanneer we elkaar ontmoeten."

VVD overstag: toch legale wietteelt

VVD-leden hebben een omslag in het drugsstandpunt van de partij geforceerd. Daarmee komt een einde aan de behouden koers die oud-minister Opstelten inzette. Legalisering van de hennepteelt is nu in zicht.