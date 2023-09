Bizarre doodsbedreiging Pieter Omtzigt: 'Dit is niet grappig'

Weekblad Propria Cures noemt zichzelf op X (voorheen Twitter) 'het oudste en enige literair satirisch studentenweekblad van Nederland'. Op de cover van hun nieuwste nummer staat in dikke chocoladeletters de kop ‘Dit is geen grap’. De eerste twee zinnen van het artikel luiden: ‘Ik ga Pieter Omtzigt vermoorden. Ik ga hem overrijden met een Peugeot 205.’

Dit is niet grappig en ook geen geslaagde satire van @propriacures



Bedreigingen van politici zijn bekend. In zo’n klimaat is dit geen geslaagde grap. pic.twitter.com/dnd2pP3AXl — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) September 14, 2023

Reactie Omtzigt

De partijleider van Nieuw Sociaal Contract kan er niet om lachen. 'Dit is niet grappig en ook geen geslaagde satire', tweet het Tweede Kamerlid. 'Bedreigingen van politici zijn bekend. In zo'n klimaat is dit geen geslaagde grap.'

Onder de tweet van Omtzigt staan verschillende reacties te lezen. Zo zegt BBB-leider Caroline van der Plas zegt: 'Sommige mensen zijn compleet mesjogge tegenwoordig, lijkt het wel.' En de campagneleider van 50PLUS, André van Wanrooij, schrijft: 'Politici worden om een verkeerde tweet neergesabeld en op degene die door die publieke ballotage komt is het onder het mom van satire prijsschieten. Er gaat iets fundamenteel mis in Nederland.'