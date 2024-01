Filmrecensie: Batman v Superman: Dawn of Justice

Er kan geen lachje vanaf in de bloedserieuze bitchfight tussen twee humeurige helden.

In de slotscènes van Man of Steel (2013) wist Superman (Henry Cavill) half Metropolis te slopen tijdens het gevecht met Generaal Zod. Indrukwekkend misschien, maar niet echt goed voor zijn pr, zo blijkt een kleine twee jaar later. Velen bekijken de man van Krypton nog steeds met argusogen, waaronder de miljardairs Bruce Wayne (Ben Affleck) en Lex Luthor (Jesse Eisenberg). Wayne gebruikt zijn alter ego Batman om de onverwoestbare alien tot de orde te roepen, maar de plannen van de krankzinnige Luthor zijn een stuk grimmiger.

Ruim twee derde van de speeltijd van Zack Snyder’s Batman v Superman: Dawn of Justice is er voor nodig om de twee helden te doen inzien dat hun onderlinge strijd zinloos is en het gevaar elders schuilt. Pas na twee uur somber gefilosofeer over allerlei oninteressants gooit Snyder de remmen los en wordt de hoofdpijn wat verzacht met Batgadgets, knokpartijen en een strijdlustige Wonder Woman (Gal Gadot) in vol ornaat. Het komt allemaal veel te laat. Batman v Superman is een comicverfilming zonder enige humor of lichte toon en daar zit echt helemaal niemand op te wachten.

Tekst: Vincent Hoberg

