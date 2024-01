Audrey Hepburn is toch geen verzetsheldin

Over de befaamde Brits-Nederlandse actrice Audrey Hepburn ging jarenlang het verhaal dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Nederlandse verzet heeft gediend. Blijkt (hoogstwaarschijnlijk) quatsch.

Ze geldt voor velen nog steeds als het ultieme sekssymbool: de half Brits, half Nederlandse actrice Audrey Hepburn (1929-1993) die in tal van iconische films speelde. Onbekend voor velen is dat de beeldschone brunette de oorlogsjaren doorbracht in Arnhem, waar ze aan het Conservatorium studeerde.

Verzetswerk

Tijdens die roerige jaren zou Hepburn heimelijk voor het verzet hebben gewerkt. Zo zou de latere steractrice, bekend van onder meer Roman Holiday (1953) en Breakfast at Tiffany's (1961), verzetskrantjes hebben rondgebracht en als danser hebben gewerkt om geld in het laatje van 't verzet te brengen. Ook zou ze tijdens de Slag om Arnhem geholpen hebben met de evacuatie van Britse militairen.

Onderzoek

Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek heeft die claims onderzocht en komt tot de conclusie dat er waarschijnlijk weinig van klopt. Haar naam is in geen enkel document teruggevonden. Tijdens het onderzoek heeft het museum gesproken met betrokkenen en gegraven in archieven over heel de wereld.

Audrey's biograaf Barry Paris omschreef het vermeende verzetswerk, maar noemde nooit bronnen. Het verhaal is daarna echter wel door andere bronnen overgenomen.