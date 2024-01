Bij de koffie: Nimrud, Wilders en een dure diamant

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Nimrud in puin

Van de historische stad Nimrud in Irak is nauwelijks wat over. De strijders van Islamitische Staat (IS) zijn weliswaar verdreven, maar hebben veel van de monumenten in Nimrud vernietigd of ernstig beschadigd. Dat meldt de BBC. Nimrud stamt nog uit de Mesopotamische tijd.

Remains of the ancient palace in Assyrian city of Nimrud reduced to rubble after Islamic State militants swept through northern Iraq. pic.twitter.com/91ArGLQET9 — Reuters Top News (@Reuters) 16 november 2016

Strafeis voor Wilders

PVV-voorman Geert Wilders krijgt vandaag eindelijk te horen welke straf het Openbaar Ministerie (OM) tegen hem zal eisen voor zijn omstreden 'minder minder'-uitspraak in maart 2014.

Een strafeis voor het stellen van een vraag over een vd grootste problemen van NL. Waanzin. Ik zal me er helemaal niets van aantrekken — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 17 november 2016

Dure diamant

De Zwitserse afdeling veilinghuis Sotheby's - in Geneve - is een roze diamant verkocht voor 19,5 miljoen euro. De roze diamant, die naar verwachting zo'n 14 miljoen euro op zou brengen, is een edelsteen van 17,07 karaat.