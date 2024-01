Winnaar en verliezer van de dag: Richie McCaw vs. Anouk

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Richie McCaw

Een held op én naast het veld: Voormalig aanvoerder van de Nieuw-Zeelandse rugbyploeg helpt na aardbeving https://t.co/TkgxxXk9H7 pic.twitter.com/yMfVaiVDHb — AD.nl (@ADnl) November 14, 2016

Voormalig aanvoerder van het Nieuw-Zeelandse rugbyteam en drievoudig beste speler van de wereld, Richie McCaw, toonde zich als een ware held na de zware aardbeving in de nacht van zondag op maandag. De 35-jarige oud-rugbyspeler en tevens helikopterpiloot vloog af en aan om de hulpdiensten bij te staan.

Een voorbeeld voor velen, zowel op het veld als eraf.

Verliezer van de dag: Anouk

Anouk sloeg lucratieve deal af bij The Voice en liep miljoenen euro's mis: 'Ik had nooit meer hoeven werken' https://t.co/uwJR0kgRZE pic.twitter.com/p6UHbhSsiw — AD Show (@ADshownieuws) November 14, 2016

Anouk zag niets in het programmaformat van The Voice en sloeg een aanbieding om medeaandeelhouder te worden af. Het lucratieve programma is later aan 42 landen verkocht. ''Ik had nooit meer hoeven werken'', aldus Anouk.

Had ik maar, had ik maar.