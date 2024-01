Filmrecensie: Snowden

Oliver Stone's portret van 's werelds beroemdste klokkenluider is verrassend gezapig.

Gezien zijn verleden als USA-kritische regisseur met een neiging naar complottheorieën zou je zeggen dat Oliver Stone de meest aangewezen filmer was om Snowden te maken. De CIA-analist Edward Snowden (hier meer dan capabel neergezet door Joseph Gordon-Levitt) werd, zoals we weten, in 2013 wereldberoemd na het lekken van vertrouwelijke documenten over verregaande afluistertechnieken van de Amerikaanse overheidsdiensten.

Stone begint zijn film in de Hongkongse hotelkamer waar Snowden voor het eerst zijn onthullingen deed tegenover twee journalisten, en laat dan in flashback zien hoe de analist gaandeweg verandert van een patriot in een paranoïde klokkenluider. De materie blijft fascinerend (en beangstigend), al wordt het nooit zo imposant als de documentaire CitizenFour waarin de echte Snowden aan het woord is.

Is het saai? Nee, maar de structuur van de film is zo rechttoe rechtaan dat het allemaal maar wat voortkabbelt. Misschien komt het omdat het verhaal nog te vers bij iedereen in het geheugen ligt en de meeste ‘onthullingen’ al bekend zijn, maar een echte impact maakt Snowden niet. Dit ondanks de sterke verzameling acteurs, waaronder Nicolas Cage in een mooi ingetogen, memorabel bijrolletje als weggepromoveerde CIA-veteraan.

https://www.youtube.com/watch?v=QlSAiI3xMh4

Vincent Hoberg ???