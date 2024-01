Kasjmir: talloze blinden door bruut geweld

De afgelopen maanden is het geweld in Kasjmir - de betwiste grensregio tussen aartsrivalen India en Pakistan - weer opgelaaid. Met verstrekkende gevolgen.

Het was een zomer vol geweld in Kasjmir: de betwiste, bergachtige regio in het noordoosten van India. Nadat Indiase ordetroepen onafhankelijkheidsstrijder Burhan Wani doodschoten, gingen duizenden inwoners van Kasjmir de straat op. Het protest ontaardde al gauw in nog meer geweld. Nu de winter voor de deur staat, zijn de gemoederen nog verre van bedaard. Toch horen we er, ten tijde van de meest besproken Amerikaanse verkiezingen ooit, maar wat weinig over.

Oververhit

En dat is opvallend. De gevolgen van het hevige geweld zijn namelijk enorm. Niet alleen zijn er tientallen doden gevallen en zijn de gemoederen tussen de nucleaire grootmachten India en Pakistan weer eens oververhit geraakt, er zijn ook talloze mensen blind geworden door het geweld. De schuld van 'pellet ammunition': munitie voor luchtbuksen om te verwonden, niet om te doden.

1,3 miljoen kogeltjes

Het Britse dagblad The Guardian schrijft dat duizenden mensen - waaronder vrouwen en kinderen - gewond zijn geraakt. Volgens een woordvoerder van een lokaal ziekenhuis is er sinds 9 juli om het uur iemand zijn zicht verloren door de kleine metalen balletjes, waaronder kinderen van vier jaar oud. Zo'n twaalf oogoperaties per dag is het resultaat.

De Indiase ordetroepen zouden ruim 1,3 miljoen kogeltjes op de voornamelijk onbewapende demonstranten geschoten hebben.