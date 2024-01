Ranking the Amerikadeskundigen: top 13 duiders van de presidentsverkiezingen

Ze zaten een tijdje in hun deskundigenholletjes, maar eens in de vier jaar zijn ze weer even terug van weggeweest voor de grootste show op aarde: de Amerikawatchers. Wie heeft er verstand van zaken en wie verkondigt onzin over de presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump?

Tekst: Bas Hakker

Nieuwe Revu stelde een 'Top 13 duiders van de presidentsverkiezingen' samen. Maar laten we beginnen met de allerslechtste, die de top 13 dus niet heeft gehaald.

Lantaarndrager Sophie van den Enk

Oké, in 2006 studeerde ze dan wel af in de amerikanistiek, in haar Twitterprofiel staat ‘Amerikadeskundige’ en ze zou de grote Amerikawatcher worden bij Pauw (wie stuurt zo’n persbericht eigenlijk?), maar als je iets heel hard roept, wil dat nog niet zeggen dat je het ook bent. Bovendien is het gewoon ouderwets prettig als een expert een mening kan onderbouwen; met ik-hou-gewoon-niet-van-pindakaas-redeneringen kom je alleen bij de peuters nog een heel eind.Meestal schuift ze bij Jeroen Pauw aan tafel om iets over Trump te zeggen, maar binnen een paar seconden waait de discussie over naar de andere gasten. Geeft niks, je bent nog jong, maar het is wel een vak dat je serieus moet nemen. Veel lezen, tv-kijken en het liefst ook nog mensen spreken die er een beetje verstand van hebben. In Pauw na het derde debat: ‘Dit was de avond dat Hillary de genadeklap had kunnen uitdelen en dat is niet gebeurd.’ Waarop Ruud Gullit vraagt waarom dat niet het geval was. ‘Omdat ze het niet nodig had. Ze hoeft hem niet te breken, want ze gaat toch wel winnen.’ Tja, dan ben je uitgeluld, zeiden we vroeger en dat is niet de beste state of being voor de gemiddelde Amerika-expert van Huysiaans niveau.

