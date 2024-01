Undercover: op campagne met Team Clinton

De strijd om het Amerikaanse presidentschap is spannender dan verwacht. Vrijwilligers kunnen het verschil maken tussen Clinton of Trump in het Witte Huis. Revu’s Rens Lieman ging met hen mee, van deur tot deur, in een van de sleutelstaten van deze verkiezingen. ‘Hi, can Hillary Clinton count on your support?’

Tekst en fotografie: Rens Lieman

Een bus vol vrijwilligers rijdt zondagochtend vroeg weg bij het hoofdkwartier van de Hillary Clinton-campagne in Brooklyn, New York. Illustrator Ryan Falkner (41) trekt zijn Tupperware-bakje open. ‘Koekje? Mijn moeder heeft ze gebakken.’

We rijden naar Pennsylvania om daar langs de deuren te gaan om inwoners aan te moedigen op Clinton te stemmen in de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Pennsylvania is een zogenaamde fly over-state: niet zo in trek onder (Amerikaanse) toeristen, je vliegt er liever overheen om op een interessantere plek te belanden.

In politieke context is Pennsylvania wel interessant. Het is namelijk ook een battleground-state, een staat waar het relatief onzeker is of de meeste stemmen naar een Democraat of Republikein gaan, en het dus voor beide partijen loont om voor elke stem te vechten. Datajournalisten van de Amerikaanse site FiveThirty-Eight.com hebben berekend dat de kans het grootst is dat de uitkomst in Florida van doorslaggevende invloed zal zijn op het landelijke eindresultaat, zoals geschiedde in 2000, toen George W. Bush er nipt won. Op plek twee in die lijst staat Pennsylvania.

Persoonlijk verhaal

Op de interstate-snelweg begint onze training. Een betaalde kracht van het campagneteam pakt de microfoon. ‘Houd straks het script aan als leidraad, maar vertel vooral een persoonlijk verhaal: waarom steun jij Hillary?’ Het is niet de bedoeling dat we negatief over Donald Trump praten, Clintons tegenstander. Wel mogen we uitleggen hoe zij inhoudelijk verschillen. ‘Vooral de thema’s abortus en wapenbezit zullen mensen in Pennsylvania aan het hart gaan,’ denkt de medewerker.

