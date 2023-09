Nederlandse advocate vecht tegen doodstraf in Amerika: de strijd van Clinton Young

Bericht op writeaprisoner.com, zomer 2003: PENVRIEND GEZOCHT.

Dag iedereen,

Mijn naam is Clinton Lee Young. De staat Texas kent mij als gevangene 999447. In april 2003 werd ik afgeleverd bij de Polunsky-gevangenis. Ik heb hier mijn twintigste verjaardag gevierd. Ik hoop dat ik de 25 haal. Toen ik hier aankwam, woog ik 83 kilo. Na vijf weken gevangenisvoedsel was ik 7 kilo afgevallen.

Ik leef in een hok van 2 bij 2,5 meter. Het regime waar ik en de andere terdoodveroordeelden onder leven is verschrikkelijk. We zitten opgesloten in een kooi en hebben nooit menselijk contact. Bezoek mogen we alleen ontvangen achter een glazen ruit. Dat brengt ons verder uit balans.

Geloof, hoop en post zijn de enige dingen die ons geestelijk gezond houden. Dat is de reden dat ik deze oproep plaats. Een penvriend zou mij kunnen helpen deze constante worsteling te verdragen. Ik ben op zoek naar iemand van in de twintig. Ik denk dat ik een meer betekenisvolle vriendschap zou kunnen opbouwen met iemand van mijn leeftijd. Ik ben een open persoon en hou van schrijven, lezen, geschiedenis, mythologie en wetenschap. Ook heb ik interesse in de natuur, sport, mensen en alles waar je om kunt lachen. Ik hou ook van het leven.

Misschien vraag je je af waarom ik hier zit. Volgens justitie ben ik een koelbloedige moordenaar. Maar ik ben onschuldig. Ik heb niemand vermoord. Ik kreeg de doodstraf omdat mijn medeverdachten een wit voetje wilden halen bij justitie. Het bewijs is duidelijk. Maar mijn advocaat heeft dat nooit naar voren gebracht tijdens mijn proces. Daardoor ben ik nu zwaar de klos.

Ik ben niet alleen op zoek naar een penvriend. Ik hoop dat er advocaten, studenten of andere mensen zijn die mijn zaak kunnen bestuderen. Die mij kunnen helpen. Voordat het te laat is en ik word geëxecuteerd voor misdaden die anderen hebben gepleegd.

Met vriendelijke groet,

Clinton Young

Polunsky Unit #999447

3872 FM 350 South Livingston

Texas 77351

Campus in Kralingen

De rechtenfaculteit van de Rotterdamse Erasmus Universiteit is gevestigd op de campus in Kralingen. Het complex aan de Maasoever is opgetrokken in een stijl die bekendstaat als brutalistische betonbouw. De campus bestaat voor het grootste deel uit blokkendozen van ruw beton, afgewisseld met vierkante vijverbakken – ook van beton.

Het Sandersgebouw van de Erasmus School of Law is een van de moderne gebouwen op de campus. De bakstenen gevel zorgt voor kleur, de grote ramen voor licht en ruimte. Het is in dit gebouw waar hoogleraar Eric Rassin zijn studenten ieder jaar weer op het verkeerde been zet. ‘Hoeveel mensen waren er op de foto te zien?’ vraagt Rassin ook nu weer aan de volle collegezaal. ‘En wat was de kleur van het T-shirt van de man aan de linkerkant?’

Rassin heeft de foto een half uur eerder op het scherm boven hem geprojecteerd. Maar nu komt hij er ineens op terug. Een golf van verontwaardiging trekt door de zaal. Daar hadden ze toch helemaal niet op gelet?

Merel Pontier zit links vooraan in de collegezaal. Daar kan ze het college het best volgen. Maar ze beseft dat ze het antwoord niet weet. Rassin dringt aan. De studenten om Merel heen geven heel verschillende antwoorden. Zelfs over de kleur van het T-shirt worden ze het niet eens.

