Bij de koffie: de Pietwijzer van Tony en dan voor eeuwig kappen met dat gezeik

Racisten, kinderen, ouders en zelfs Quinsy Gario; iedereen is klaar met de discussie over zwarte piet. Terwijl de oplossing zo ongelooflijk simpel is. Wat ons betreft maakt Tony Chocolonely met de Pietwijzer voor eeuwig een einde aan dit onnozele gedoe. Lees, vul denkbeeldig in en deel het met je vrienden. En doorrr.