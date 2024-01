7 duizelingwekkende feiten over M&M's

PROJECT M&M Jarenlang is moederbedrijf Mars bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe soort M&M. Na de chocolade-, pinda- en biscuitvulling komt er in mei 2017 ook een vulling van karamel. Jawel. Het zou de lekkerste M&M ooit moeten worden.

7 feiten over dit de chocoladesnoepjes die wél gewoon in je hand smelten.

Tekst: Feline Lindhout

1995...

Was het jaar dat de blauwe M&M geïntroduceerd werd. Amerikaanse consumenten verkozen de blauwe chocoladeparel boven de kleuren roze en paars. Deze werd dan ook keurig toegevoegd aan de vaste mix met bruin, geel, rood, oranje en groen.

340.000.000...

M&M’s worden er dagelijks geproduceerd. Ze worden dan wel verspreid over de hele wereld, maar laat dat getal maar eens op u inwerken.

53...

Pagina’s lang was de eisenlijst van de Amerikaanse hardrockband Van Halen voor concerten. Daar stonden ook eisen op voor zaken als veiligheid en elektriciteitsvoorziening, maar één eis was wel erg specifiek.*

*126...

Is het artikelnummer van het contract waarin de band eist dat er een grote schaal M&M’s klaarstaat in de kleedkamer, zónder bruine M&M’s. Als er toch een bruin exemplaar werd aangetroffen, behield Van Halen zich het recht voor het concert af te blazen.

5...

Steden in de wereld hebben een M&M World. Mocht je in London, New York, Orlando, Las Vegas of Shanghai zijn, neem dan zeker een kijkje in dit spectaculaire chocoladeparadijs. Meters aan M&M’s in alle kleuren van de regenboog, knuffels, magneten, golfballetjes, haarklipjes – alles met het logo van het snoepjesmerk.

66.000...

https://www.youtube.com/watch?v=x47VNwk9tCI

M&M’s waren er nodig om koe Candy te creëren. Echt waar, in 1990 is er iemand op het idee gekomen om een plastic koe – op ware grote, dat dan weer wel – vol te plakken met bruine en gele M&M’s.

30...

Cent kost een gram luizen. Ja, u leest het goed: luizen. Deze kleine rakkers worden van cactussen in Peru gehaald en omgezet naar karmijnzuur. Dit goedje wordt gebruikt om vijftien procent van de snoepjes een mooie rode kleur te geven. Waargebeurd verhaal. Een rode M&M in je mond stoppen zal nooit meer hetzelfde zijn...