Bij de koffie: 'Prins Bernhard misbruikte meisjes op paleis Soestdijk'

Goh, er is weer eens een beerput opengegaan rond het koningshuis. Of beter gezegd: rond prins Bernhard.

Morgen verschijnt de biografie over koningin Juliana, geschreven door Jolande Withuis. En Juliana. Vorstin in een mannenwereld, zoals de biografie heet, is natuurlijk doorspekt met verhalen over de Duitse smeerpijp.

In het boek staat onder meer dat prins Bernhard zijn vrouw de laatste jaren niet meer wilde zien en haar verbood om bij hem op bezoek te komen. Prinses Irene moest erop aandringen dat Bernhard het sterfbed bezocht van Juliana, wat hij uiteindelijk een dag voor haar dood deed. Goed, dat begrijpen we nog wel.

Een schokkendere onthulling uit de biografie speelt zich af op Paleis Soestdijk. Daar heeft de prins volgens Withuis drie minderjarige meisjes aangerand. "'In mijn ogen was hij feodaal. Hij was 'de baas in huis' en vond het niet nodig zich te beheersen", zeg de biografe tegen De Volkskrant.

Onder de blouse

“Gouvernante Nitschmann deed haar deur op slot om zich de prins van het lijf te houden. Haar zeer jonge opvolgster werd door hem belaagd. Een zestienjarige logee werd in haar logeerkamer door de prins betast onder haar blouse en op haar mond gezoend; ze wist hem haar kamer uit te werken en stortte haar hart uit bij een vertrouwd staflid; die geloofde haar, aangezien hij uit diverse andere bronnen met Bernhards gedrag bekend was. Een jong lid van Juliana’s toneelclub werd door Bernhard aangerand toen ze aan zijn uitnodiging gevolg gaf om wat schilderijen te komen bekijken, waarna de regisseur jeugdige actrices niet meer ongechaperonneerd door het paleis liet lopen als de prins thuis was”, schrijft Withuis in de biografie.

Juliana. Vorstin in een mannenwereld verschijnt donderdag 27 oktober in de winkels.