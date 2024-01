Winnaar en verliezer van de dag: Politie IJsselmonde vs. vlogger Snapking

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Politie IJsselmonde

Jongen stuurt ons pm via instagram. Wilt graag bol hasj kopen. Hij blijkt zijn verzoek naar een verkeerd account te hebben gestuurd #foutje pic.twitter.com/RY8kQlkDdx — Politie IJsselmonde (@POL_IJsselmonde) October 21, 2016

Een jongen klopte per ongeluk bij de politie aan voor een bol hasj, in straattaal. Maar bij de Politie IJsselmonde raken ze niet zo snel in paniek en hebben ze nog humor ook. De reactie, ook in straattaal, was geniaal en ging vandaag viraal.

Verliezer van de dag: Snapking

Vlogger SnapKing heeft ruim 370.000 abonnees op YouTube, maar kan zijn samenwerking met MCN, het speciale videokanaal van RTL op YouTube, op zijn buik schrijven. De zender heeft per direct zijn contract ontbonden, nadat er een schokkend filmpje online verscheen waarin hij een Chinese jonge vrouw uitscheldt omdat hij zijn bestelde maaltijd niet op tijd krijgt.