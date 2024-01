Winnaar en verliezer van de dag: Lisa Peskova vs. Wim van Dalen

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Lisa Peskova

De dochter van Poetins pr-adviseur en woordvoerder is een dame met ballen. Ja, ook die ballen. Maar we doelen nu even op haar daadkracht. Ze sprak zich openlijk uit tegen het beleid van Poetin en de misstanden in Rusland. "Rusland is alleen goed voor de rijken, zoals mijn familie. Armen rotten weg", zei ze. En: "Er is niets mis met homoseksualiteit, ik hou van homo-stellen. In Rusland denkt men daar totaal verkeerd over."

Verliezer van de dag: Wim van Dalen

Volgens het alcoholinstituut STAP is drank te goedkoop en moet er voor bier een minimumprijs komen https://t.co/aLNcIeqgqW — AD.nl (@ADnl) October 21, 2016

Wim van Dalen, de directeur van STAP wil de prijzen van bier verhogen om zo alcoholmisbruik terug te dringen. Zeg Wim, ben jij wel helemaal goed bij knar!?!? Bemoei je met je kippen.