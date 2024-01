'Afgedankte tv-coryfeeën lijden aan PHSS, post-Hilversumse stressstoornis'

In tv-land woedt een kijkcijferoorlog tussen RTL 4 en SBS6. Zelf zie ik net zoveel verschil tussen die twee zenders als tussen een bord stront en een bord schijt, maar ik ben dan ook zo’n intellectueel die geen televisie kijkt. (Wel heel veel troep op YouTube, Netflix en NPO Start, maar dat telt natuurlijk niet.)

Ik heb de klok dus wel horen luiden, maar weet verder de hoed niet van de rand. Het is in ieder geval iets met John de Mol en z’n zus en een boel andere presentatoren die van de ene naar de andere zender zijn verhuisd en nu over en weer mekaar een beetje lopen te zieken.

Zo zou Wendy van Dijk op Twitter negatieve tweets over Chantal Janzen d’r verondersteld erbarmelijke presenteerprestaties en al dan niet gebotoxte hoofd hebben geliket, of nee, toch niet, want er was in d’r account ingebroken en dus had een hacker dat gedaan, aldus Wendy van Dijk.

Heel misschien spreekt ze de waarheid, maar veel aannemelijker is dat we hier te maken hebben met een flinke trommel lulkoek en dat Wendy een beetje kreezie begint te worden. Van alle mogelijke beroepen is tv-presentator tenslotte het vak waarbij de kans op koekie-loekie worden het grootst is, zeker wanneer de uiterlijke houdbaarheidsdatum nadert of reeds gepasseerd is.

Voorbeelden van tv-persoonlijkheden die van het padje af gingen nadat het doek viel zijn legio: Frank Masmeijer, die vanwege 467 kilo Colombiaanse coke in het Belgische Beveren achter de tralies zit. Henny Huisman, die een tijdje terug in Nieuwe Revu nog grootheidswaanzinnig orakelde: ‘Mijn moment van glorie komt steeds dichterbij!’ Bulletje-shit (sorry). Ron Brandsteder, met z’n ‘donkerbruine stem’ (Get it? GET IT?!). Peter Jan Rens, die in het echie nog geschifter dan Meneer Kaktus is gebleken.

En natuurlijk Hans ‘Rad van Fortuin’ van der Tocht, die een jaar of drie geleden vanuit zijn dijkhuisje in het Friese Achlum een prachtig mooi interview aan het AD gaf, een vraaggesprek beeldschoon in al z’n treurnis, over eenzaamheid, ouderdom, aftakeling en alcoholisme: ‘Ik heb niemand om tegen te praten.’ Maar waar de andere uitgerangeerde presentatoren zich niet in een televisieloos bestaan lijken te kunnen schikken, sprak uit zijn verhaal aanvaarding en berusting.

Misschien moeten al die afgedankte coryfeeën naar Friesland verhuizen. Elke dag die Waddenzeelucht diep in- en uitademen en beetje bij beetje die hele post-Hilversumse stressstoornis van ze accepteren en loslaten. Misschien eens in de twee weken een bingo-avondje met z’n allen, voor de gezelligheid. Mogen ze bij toerbeurt aan de molen draaien en de nummertjes omroepen. Laten ze vast een stoeltje vrijhouden voor Wendy van Dijk. Naast Hans.