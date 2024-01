Michiel Vos: 'Trump is de ultieme wraak van de gewone Amerikaan'

Het leven van journalist Michiel Vos (46) heeft veel weg van een jongensdroom. Genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger, woonachtig in Upper Manhattan, werkzaam als documentairemaker en Amerikacorrespondent. En met toegang tot een exclusief netwerk van Hollywood tot Washington, dankzij zijn schoonfamilie. Nederland boeit Vos steeds minder, al komt hij regelmatig even aanvliegen voor het geven van lezingen. ‘Dankzij The Donald ben ik een frequent flyer geworden.’

Als gastspreker word je in Nederland bijna altijd geboekt om uit te weiden over e?e?n thema: president Trump. Krijg je daar nooit genoeg van?

‘Welnee, Trump is voor mij een prachtige kapstok waaraan ik tal van interessante verhalen kan ophangen over het huidige Amerika, nog steeds het machtigste land ter wereld. En Amerika is mijn geliefde gespreksonderwerp.’

Dankzij The Donald draait de BV Michiel Vos op volle toeren?

‘Absoluut. Dankzij The Donald ben ik een frequent flyer geworden. Dit jaar vlieg ik minstens twee keer per maand vanuit de VS op en neer naar Nederland om lezingen te geven, vroeger was dat hooguit twee keer per kwartaal. Dat heeft ook alles te maken met een obsessieve media-aandacht vanuit Hilversum voor Trump. Een paar boze tweets van Trump en Hilversum hangt net zo snel aan de lijn als wanneer er weer een schiet- partij is geweest. Daarop kan je vergif innemen.’

Hoe verklaar je deze obsessie voor Trump?

‘Misschien wel omdat Trump he?t product is van de huidige gepolariseerde Amerikaanse samenleving. Trump is de ultieme wraak van de gewone Amerikaan op het establishment.

