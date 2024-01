Limburgse politiemol in cel aangehouden om twee moordpogingen

Een 50-jarige politieagent die sinds augustus vastzit voor het lekken van informatie, wordt verdacht van twee liquidatiepogingen. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt, aldus L1.

De politiemol is gisteren in zijn cel aangehouden wegens de nieuwe verdenkingen van moord. Zowel op 29 december 2014 als in maart van dit jaar zou de politieagent iemand hebben proberen te vermoorden. In beide gevallen gaat het hierbij zeer waarschijnlijk om paardenhandelaar Jan S. uit het Limburgse Stevensweert.

Bewijs

Bij de schietpartij in maart raakte S. gewond. De paardenhandelaar gold lang als hoofdverdachte in een eerdere moordzaak uit 2009, toen Ronald Noteboren uit Schinnen werd omgebracht en in stukken werd teruggevonden. Na jarenlang hoofdverdachte te zijn geweeest, werd S. in 2014 vrijgesproken wegens het gebrek aan bewijs.

De politiemol uit Geleen, die werkzaam was bij basiseenheid Westelijke Mijnstreek, wordt komende donderdag voorgeleid. Hij zit vast in het Militair Penitentiair Centrum (MPC) in Stroe.