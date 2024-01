Surrealistisch kookboek Salvador Dalí is een geniale middelvinger naar alle quinoakutten

In 1973 bracht Salvador Dalí (1904–1989) een kookboek uit, Les diners de Gala genaamd. Nu komt er een heruitgave van deze heerlijk surrealistische pil met lekkere, bizarre, lustopwekkende en calorierijke gerechten.

Het totaal geschifte boek bestaat uit recepten van zijn vrouw en muze Gala (1894–1982), allemaal geïllustreerd door de Spaanse kunstenaar zelf. Van de klassieke kipschotel tot de kreefttoren waar je botergeil van wordt, ieder gerecht is in je eigen keuken te maken. Al moet je voor sommige wel een geoefend kok zijn.

In totaal bestaat het boek uit 136 recepten, verdeeld op twaalf hoofdstukken en gerangschikt op type maaltijd. Het zal je niet verbazen dat er met regelmaat een afrodisiacum voorbij komt, pervers geïllustreerd uiteraard.

Calorieëntellers

Dalí zei zelf het volgende over zijn boek: "Les diners de Gala is een unieke ode aan voedsel. Als je een discipel bent van een van die calorieëntellers die het plezier van eten omtoveren in een straf, sluit dit boek dan direct; het is te levendig, agressief en brutaal voor u."

De heruitgave van Les diners de gala verschijnt in november en heet Gala de dinner. Het boek is verkrijgbaar via Taschen. Hier alvast een paar bladzijden.