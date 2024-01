In beeld: de bloederige 'war on drugs' op de Filipijnen

Sinds enige tijd zwaait er een gek de scepter op de Filipijnen. Rodrigo Duterte brengt zijn land naar de verdoemenis en heeft daar ook nog eens zichtbaar veel plezier in.

Voor zijn presidentschap was Duterte burgemeester van Davao, waar hij doodseskaders in het leven riep om drugscriminelen op te ruimen. Nu doet hij hetzelfde, maar dan in het hele land.

“Duitsland had Hitler, de Filipijnen hebben mij”, zei hij onlangs tijdens een speech in Vietnam. “Hitler heeft 3 miljoen joden afgeslacht, wij hebben 3 miljoen drugsverslaafden in ons land. Ik verheug me erop die op dezelfde manier op te ruimen.”

Iedereen die iets te maken heeft met drugshandel of -gebruik, wordt onder het nieuwe bewind bruut afgeslacht. Niet alleen totaal geschifte spierballentaal van de president, maar hij voegt ook gewoon daad bij woord.

Verdachten zitten als slachtvee op straat, bloedvlekken op de stoep zijn normaal. Dit is wat Duterte in iets meer dan honderd dagen al heeft aangericht.

Sommige beelden kunnen als schokkend ervaren worden!