Een kennismaking met de Donald Trump van de Filipijnen; Rodrigo Duterte

Rodrigo Duterte, bijgenaamd 'de Trump van de Filipijnen', heeft gisteren de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij haalde bijna 40 procent van de stemmen, zes miljoen meer dan zijn directe concurrent. Tijd voor een korte kennismaking met deze rare snuiter.

Net als Trump hield Duterte tijdens de verkiezingen niet bepaald een blad voor de mond. Zo zei hij kort voor de verkiezingen dat hij als president alle criminelen zonder proces zou executeren. Ook beloofde hij de grondwet te herschrijven.

Voor de verkiezingen was Duterte burgemeester van de miljoenenstad Davao in het zuiden van de Filipijnen. Over een Australische missionaris, die in Davao was verkracht en vermoord, zei Duterte dat hij hetzelfde had gedaan. “Natuurlijk ben ik boos dat ze is verkracht, maar ze was zo mooi. Ik dacht, eigenlijk moet de burgemeester eerst.”

In Davao pakte hij de criminaliteit keihard aan en was hij medeverantwoordelijk voor de strijd tegen het Moro Islamic Liberation Front (MILF; ja echt). Die harde aanpak maakte indruk op de kiezers in de Filipijnen, omdat het land kampt met een gigantisch corruptieprobleem.

Davao death squads

Duterte wordt naast zijn rare uitspraken verdacht van verregaande betrokkenheid bij de zogenaamde 'Davao death squads', een paramilitaire eenheid die meer dan duizend buitenrechtelijke executies op zijn naam heeft staan. Hij geeft ruiterlijk toe zelf bloed aan zijn handen te hebben.

Net als ooit in Rusland is in de Filipijnen na een aantal decennia democratie de roep om een sterke, autoritaire leider gegroeid. Tijdens zijn campagne zei Duterte dat Filipino's “hun mensenrechten wel kunnen vergeten” als hij gekozen wordt. Ook dreigde hij met het ontbinden van het parlement als zij niet met hem zouden meewerken.

Duidelijk, de inwoners van de Filipijnen gaan roerige tijden tegemoet.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=-thy7PstDQQ