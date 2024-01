Bij zijn: gratis vier uur durende ADE-set Maceo Plex in tunnel Rijksmuseum

Tijdens de komende editie van het Amsterdam Dance Event bundelen het Rijksmuseum en de Amerikaanse dj Maceo Plex hun artistieke krachten. Vrijdag 21 oktober vindt in de iconische Passage onder het Rijksmuseum een gratis show plaats. Bij zijn, natuurlijk! Registreer jezelf hier.

Voor één avond zal de Passage exclusief terrein voor danceliefhebbers zijn. Het is de eerste keer dat het Rijksmuseum een samenwerking aangaat met elektronische muziek. Dit spraakmakende project sluit nauw aan bij de wens van het museum om bezoekers op een nieuwe manier kunst te laten beleven en te verrassen met een breed muziekprogramma.

In Maceo Plex werd de muzikale match met het Rijksmuseum gevonden. De huidige nummer 2 in de toonaangevende Resident Advisor’s Best Underground DJ List deed in het museum inspiratie op voor zijn gig. Zo beluisterde hij onder andere oorspronkelijke opnames van diverse klassieke muziekinstrumenten uit de collectie.

Audio Obscura presents Maceo Plex x Rijksmuseum vindt plaats op vrijdag 21 oktober van 19.00 – 23.00 uur.