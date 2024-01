Winnaar en verliezer van de dag: Juan Manuel Santos vs Mark Rutte

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Tekst: Nigel Pracht

Winnaar van de dag: President Juan Manuel Santos

BREAKING NEWS The 2016 #NobelPrize #Peace is awarded to Colombian President Juan Manuel Santos pic.twitter.com/7OhiCruc1o — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2016

El Presidente Juan Manuel Santos van Colombia krijgt de Nobelprijs voor de Vrede wegens het vredesakkoord met guerrillabeweging FARC. Ondanks het akkoord tussen beiden partijen, stemde een nipte meerderheid van de bevolking in het referendum tegen de vrede. Maar Santos geeft de moed niet op en zegt in gesprek te blijven met FARC.

Verliezer van de dag: Mark Rutte

Fact: VVD zat afgelopen 30 jaar 22,5 jaar in het kabinet. Waarin integratie continue een issue was. En nu opeens alles anders? #lachwekkend https://t.co/x62lC1JyNF — Sywert van Lienden (@Sywert) 7 oktober 2016

"Weg met het immigratiebeleid van de afgelopen 30 jaar", zei Mark Rutte vandaag in een interview met AD. Lachwekkend, merkte Sywert van Lienden goed op.