Bij de koffie: 5 minuten aan hilarische bugs en fails in FIFA 17

FIFA 17 is vorige week uitgekomen en bij een nieuwe voetbalgame is het altijd weer afwachten wat er nieuw is ten opzichte van de voorganger. Ditmaal hebben de makers laten weten dat de fysieke contacten realistischer zijn geworden.

Zlatan die zijn hoofd in het achterwerk van de keeper drukt, twee zoenende spelers van Paris St. Germain, een ordinaire soixante neuf in het vijfmetergebied... Ja, wat betreft de homo-emancipatie in de digitale voetbalwereld zit het wel goed. Nu de echte nog. Geniet van deze 5 minuten aan bugs en fails die nu alweer zijn blootgelegd.

https://www.youtube.com/watch?v=4NEWU0gHsaY