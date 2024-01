Standbeeld voor meest ontspannen kat van Istanbul

Een kat uit Istanbul heeft zich in een rijtje geschaard met Ataturk, Hasan Pasha, Paus Benedictus XV en nog veel meer iconen die iets betekend hebben in de geschiedenis van de Turkse stad en de voormalige hoofdstad van het Ottomaanse Rijk.

Tombili, zoals de kat heette, krijgt namelijk een standbeeld. Het relaxte beest genoot wereldfaam wegens zijn ontspannen houding, iets waar Istanbul tegenwoordig niet bepaald van overloopt. Foto's van Tombili verspreidden zich de afgelopen jaren als een olievlek over het internet, Grumpy Cat zag de opkomst van zijn concurrent met lede ogen toe.

Maar het begon allemaal met het iconische beeld aan de Güleç Ç?kmaz? Sokak. Daar zat Tombili, nog net niet met een kopje appelthee, het leven als een wijsgeer te beschouwen. Wat er zich allemaal in zijn hoofd afspeelde, zullen we nooit weten. Feit is dat de kat in zijn wijk symbool stond voor rust en vrede.

Dit jaar kwam Tombili op 1 augustus te overlijden en buurtbewoners wisten niet hoe snel ze een petitie in het leven moesten roepen om het beest in brons te vereeuwigen. Met succes: afgelopen dinsdag, op dierendag, werd het bronzen beeld onthuld. Hopelijk inspireert Tombili's ontspannen houding de Turkse gemeenschap wereldwijd, die op dit moment toch wat gespannen overkomt.

Foto's

Heykelt?ra? Seval ?ahin'in yapt???, 1 A?ustos'ta vefat eden fenomen kedi Tombili'nin an?t? 4 Ekim #DünyaHayvanlar?KorumaGünü'nde aç?lacakm?? pic.twitter.com/21GXFvzyz6 — Murad Çobano?lu (@muradcobanoglu) 3 oktober 2016

Turkish cat Tombili (unfortunately she died in August ?) is now immortalized ?? ?#InternationalAnimalDay https://t.co/V1PKOE7tzd pic.twitter.com/PcZEYrJmAS — Viktoria (@Ukropo4kA) 4 oktober 2016