Winnaar en verliezer van de dag: Charlie-Chan Dagelet vs. Marijke Weisglas

Tekst: Nigel Pracht

Winnaar van de dag: Charlie-Chan Dagelet

Charlie-Chan Dagelet, bekend van onder andere de film Loft, is op het festival Manhattan Short in de Verenigde Staten bekroond als beste actrice voor haar vertolking in de korte film Houvast. De film, tevens uitgeroepen tot beste titel van de competitie, is geregisseerd door de tevens Nederlandse Charlotte-Scott Wilson.

Al eerder sleepten zij de prijs voor de beste titel in de wacht op het Tribeca Film Festival van acteur Robert de Niro. Hierdoor kan de film automatisch genomineerd worden voor een Oscar.

Verliezer van de dag: Marijke Weisglas

Marijke Weisglas is de eerste Nederlander in de geschiedenis van de Orde van Oranje-Nassau die zichzelf aanmeldde om een lintje te krijgen. De zus van Frans Weisglas vindt dat haar vrijwilligerswerk beloond moet worden.

Weisglas heeft al te horen gekregen dat haar verzoek zo goed als kansloos is. Daarom kaart ze nu het systeem aan. "Niet om dat lintje te krijgen voor mezelf, maar omdat er veel mensen zijn die ontzettend goed vrijwilligerswerk doen en daarvoor nooit worden beloond, omdat niemand eraan denkt een aanvraag te doen." Nee, precies, op die manier.