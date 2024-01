De geniale gek van de heavy metal: Bobby Liebling van Pentagram

Black Sabbath. Led Zeppelin. Deep Purple. Hoewel de echte liefhebbers met een zwak voor het doorvlooien van muzikale stambomen – zoals ik – zo nog twintig bands kunnen opnoemen met een minstens zo grote invloed op het genre, wordt dit trio Britse bands over het algemeen gezien als de grondleggers en grootvaders van wat wij tegenwoordig metal noemen. Maar eigenlijk hoort daar nog een vierde naam bij.

De loodzware en pikzwarte rockmuziek van Pentagram was (en is) minstens zo goed en baanbrekend als die van de drie bovenstaande Grote Metal Pioniers. (Zoek op Spotify hun compilatie First Daze Here uit 2002 voor de grap eens op, een verzameling van afgestofte demo’s en repetitiehokmateriaal van de band uit de jaren 70. Het zijn stuk voor stuk nummers waar Black Sabbath een moord voor zou doen. Of op z’n minst een geit voor zou offeren). Toch wordt deze Amerikaanse rockband nooit in e?e?n adem genoemd met hun wereldberoemde genre- en tijdgenoten. Sterker nog, buiten een klein kringetje van uiterst toegewijde fans kent eigenlijk niemand ze.

De oorzaak van Pentagrams obscuriteit is makkelijk aan te wijzen. Het heeft zelfs een naam. Bobby Liebling. Genialiteit en waanzin zijn elkaars zielsverwanten. Yin en yang. Soms is de onderlinge band tussen deze twee zelfs zo sterk dat het genie en de gek een Siamese tweeling lijken. Bij niemand treedt dat zo sterk op de voorgrond als bij Bobby Liebling, de zanger en liedjesschrijver van Pentagram.

