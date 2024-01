Winnaar en verliezer van de dag: golffan David Johnson vs. Phil Taylor

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Tekst: Nigel Pracht

Winnaar van de dag: David Johnson

David Johnson daagde vanaf de zijlijn van het golftoernooi The Ryder Cup professioneel golfer Justin Rose uit, door te beweren dat hij het beter kan. Rose riep hem op het groene matje en bood hem 100 dollar als hij zijn praates waar kon maken. En ja hoor, tegen alle verwachtingen in voegde golffan David daad bij het woord. Ja, dan ben je toch wel een grote.

Verliezer van de dag: Phil Taylor

Darts legend #PhilTaylor ordered to pay estranged wife £830,000https://t.co/vF6v0afgyS — HM Family Law (@HMFamilyLaw) 30 september 2016

De rechter heeft uitspraak gedaan in de echtscheidingszaak van Phil Taylor en zijn vrouw. Na 23 jaar getrouwd te zijn, moet Phil nu bijna 1 miljoen euro en vijf huizen aan zijn ex-vrouw afstaan. Taylor wees eerder het redelijke bod van 6.000 pond per maand en 65 procent van zijn huizen af. Had ik maar, had ik maar...