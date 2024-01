Werd tijd: Luke Cage, de eerste serie over een negroïde superheld

De nieuwe serie Luke Cage is vanaf vandaag te zien op Netflix. Een Marvel-serie met een zwarte superheld in de hoofdrol, dat werd ook wel eens tijd.

Na een mislukt gevangenisexperiment krijgt de onterecht veroordeelde Luke Cage (Mike Colter) bovenmenselijke krachten en een ondoordringbare huid; kogels op hem afvuren heeft geen zin. In een poging om zijn leven weer op te bouwen, trekt hij zich terug in de New Yorkse wijk Harlem. Hij wil geen held zijn, laat staan bij andermans problemen betrokken te raken.

Maar als slechterik Cottonmouth (Mahershala Ali) de wijjk in New York ontwricht met wapenhandel, laat Luke Cage zich uiteindelijk toch zien. De zwarte held neem het op tegen Cottonmouth, die ongrijpbaar is voor de politie. Misty Knight (Simone Missick), de rechercheur die achter de wapenhandelaar aanzit, vindt het maar niks dat Cage zich met zijn werk bemoeit.

Heerlijke serie, met een soundtrack vol geweldige hiphop. En over Afro-Amerikaanse cultuur gesproken: Cage leest voortdurend het werk van zwarte dichters. Luke Cage was in 1972 voor het eerst te zien als stripfiguur, vanaf vandaag (30 september) is de serie te streamen op Netflix. Hierbij de final trailer.

https://www.youtube.com/watch?v=E5HzcXLmVbM

Impact

In een interview met NU.nl, zeggen de castleden dat de serie invloed kan hebben op actuele debatten.

"De serie brengt nu al een debat op gang", zegt Missick. "Luke Cage verkent kwesties die in de zwarte gemeenschap spelen: gentrificatie, de verdeling van rijkdom in Amerika, de relatie met de politie. Maar het blijft artistiek; het wordt nooit prekerig. De serie laat gewoon zien hoe het is om vandaag de dag een Afro-Amerikaan te zijn in de Verenigde Staten."