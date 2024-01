The Get Down: heerlijke serie over de opkomst van hiphop in het New York van de jaren 70

Vanaf vandaag is de nieuwe Netflix-serie The Get Down te streamen. Disco, soul en de opkomst van hiphop worden in de serie samengevoegd in een heerlijk verhaal over New York eind jaren ‘70; gebroken, gewelddadig en blut. Kijken!

https://www.youtube.com/watch?v=Op6ECCMIx5w

The Get Down is een mythisch verhaal over hoe New York op het punt van faillissement leven gaf aan een nieuwe kunstvorm. Deze muzikale dramaserie speelt zich af in New York in het jaar 1977 en beschrijft de opkomst van hiphop en de ondergang van disco, via de levens, muziek, kunst en dans van de jongeren in South Bronx die de wereld voorgoed zouden veranderen.

Hoofdrollen worden gespeeld door Shameik Moore (Dope), Justice Smith (Paper Towns), Jaden Smith (The Pursuit of Happyness), Herizen Guardiola, Skylan Brooks, Tremaine Browne, Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Jimmy Smits en Giancarlo Esposito.

Videoclip Get Down Girls

https://www.youtube.com/watch?v=N-oYE4S9PP8