Hell yeah! Disney maakt remake van The Lion King met echte dieren

Voor de fans, iedereen dus: Disney komt met een live action van The Lion King. Jawel, met 'echte' leeuwen, apen, zwijnen en andere dieren die je kent uit de filmklassieker die in 1994 in première ging.

De vergelijkbare versie van Jungle Book, geregisseerd door Jon Favreau, heb je misschien al eerder voorbij zien komen. 'Lion King 2.0' wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als dit kassucces, waarbij acteerwerk gecombineerd werd met CGI (Computer-Generated Imagery). Favreau is opnieuw aangesteld als regisseur.

https://www.youtube.com/watch?v=yt7jEI83_FI

Bij The Lion King zal CGI een nog grotere rol gaan spelen dan bij The Jungle Book. Heeft te maken met de hoeveelheid wilde dieren die voorkomen in de film, die vanzelfsprekend niet echt makkelijk te sturen zijn. Het is nog niet duidelijk wat voor echte dieren gebruikt gaan worden, maar Disney heeft laten weten sowieso met echte apen te gaan werken.

Wat betreft de muziek: alle originele nummers van Elton zijn weer te horen in de film, al is het nog niet bekend of John ze zelf ook weer zingt.

Kassa

De Walt Disney studio's verfilmen momenteel een groot deel hun klassiekers. Volgend jaar komt de live action-versie van Beauty and the Beast uit, met de wonderschone Emma Watson als Belle. The Jungle Book bracht vorig jaar ruim 965 miljoen dollar en als het aan Disney ligt gaat The Lion King daar ruim overheen. Toch moet je nog even wachten. De nieuwe versie wordt pas verwacht in 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=4sj1MT05lAA