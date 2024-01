Luisteren: nooit eerder uitgebracht David Bowie-album The Gouster (1974)

Voorafgaand aan zijn dood bereidde David Bowie een karrenvracht aan postume producties voor. Afgelopen weekend verscheen een album vol dergelijke producties in een boxset én digitaal.

Who Can I Be Now? (1974-1976), zoals de verzameling nummers wordt genoemd, bevat onder meer het nooit uitgebrachte album The Gouster. Deze plaat nam hij op in zijn 'plastic soul'-periode in de jaren 70, toen hij de muziekstijlen funk, R&B en soul omarmde.

De plaat begint met een re-recorded versie van John, I’m Only Dancing (nr. 50 in playlist) en bevat nummers als Young Americans, Somebody Up There Likes Me, en Can You Hear Me?.

The Gouster mag in zijn geheel dan nooit uitgebracht zijn, sommige nummers werden wel bewerkt en staan op het album Young Americans (1975). Maar het complete album, plus veel andere nooit uitgebrachte nummers, zijn nu voor het eerst te streamen. Een heerlijk voorproefje voor wat er allemaal nog komen gaat.