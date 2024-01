Chinese megatelescoop start revolutionaire zoektocht naar aliens

Een nieuwe stap in de zoektocht naar buitenaards leven vanuit China. Daar is afgelopen week de grootste telescoop ter wereld in gebruik gegaan. De telescoop is in staat om signalen op te vangen van planeten op lichtjaren afstand van de aarde.

De telescoop heeft een diameter van 500 meter en een oppervlakte van ongeveer 30 voetbalvelden. In maart 2011 begon de bouw van de telescoop, die omgerekend 165 miljoen euro heeft gekost. De Chinese telescoop overtreft de telescoop Arecibo op het eiland Puerto Rico, die een diameter van 305 meter heeft. Dit was voorheen de grootste telescoop op aarde.

https://www.youtube.com/watch?v=3EMMMRLPWmc

"China's nieuwste telescoop is in staat om sneller en verder te zoeken naar buitenaardse intelligentie dan ooit", zegt Douglas Vakoch, voorzitter van METI International, een organisatie gewijd aan het opsporen van buitenaardse intelligentie, tegen CNN.

De gigantische 'schaal' heeft direct al zijn visitekaartje afgegeven. Bij een proefobservatie is een set van zeer kwalitatieve elektromagnetische golven van een pulsar op 1.351 lichtjaar van de aarde opgevangen, zo liet de Chinese wetenschapper Qian Lei weten.

Guizhou

De telescoop staat in een afgelegen gebied in Guizhou, een provincie in het zuidwesten van China. Omdat er in een straal van 5 kilometer rond de installatie radiostilte moet zijn, moesten er 8.000 omwonenden noodgedwongen verhuizen. Zij kregen een schadevergoeding van 1.650 euro.