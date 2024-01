7 duizelingwekkende feiten over afval

Nederlanders behoren tot de beste afvalhergebruikers van Europa. We lijken het behoorlijk goed te doen, maar is dat eigenlijk wel zo – of is de rest gewoon nóg slechter bezig?

Tekst: Feline Lindehout

2...

keer de Kuip tot het randje toe gevuld, dat is de berg kunststof die elk jaar gesorteerd wordt in het sorteercentrum in Rotterdam. Een kwart hiervan wordt niet gerecycled, maar komt gewoon in de verbrandingsoven terecht, omdat er resten van ander materiaal doorheen zitten.

5...

procent van onze afvalberg bestaat uit poepluiers, en laat Nederland met het recyclen daarvan nou juist achterop lopen. Als je na het lezen van de krant vindt dat je er net zo goed je reet mee kunt afvegen: da's helemaal geen gekke gedachte, want je kunt van luiers prima krantenpapier maken.

8.000.000.000...

kilo plastic belandt jaarlijks niet in de plasticbak, maar in de oceaan. Als we zo doorgaan, drijft er volgens het World Economic Forumin in 2050 meer plastic in de zee dan dat er vissen in zwemmen.

10%...

van ons gescheiden afval belandt alsnog in de verbrandingsoven, omdat het ongeschikt is om te recyclen. Maar een groot deel van het wel te recyclen plastic verdwijnt ook in de oven. Waarom? Omdat nieuw plastic vele malen goedkoper is dan hergebruikt plastic.

15...

minuten, dat is de gemiddelde levensduur van een plastic tasje. Tegenwoordig moet je ervoor betalen, maar alsnog wordt hij in een kwartiertje in de prullen... eh, plasticbak geslingerd.

1000...

jaar kost het de natuur om één plastic flesje af te breken. Misschien voortaan dan maar uit een blikje drinken, want dat kost ‘maar’ vijftig jaar voordat het van de aardbodem is verdwenen.

0%...

extra moeite kost het je om ervoor te zorgen dat jouw blikje cola gerecycled wordt. Blik is namelijk 100 procent recyclebaar en wordt door de machine uit het restafval gevist. Hoe handig is dat?