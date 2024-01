Bij de koffie: vlogger Ismail Ilgun biedt excuses aan

Vlogger Ismail Ilgun heeft zijn excuses aangeboden voor zijn wangedrag. "Voor iedereen die is beledigd my apologize", schrijft hij. In wat voor bewoordingen dan ook, excuses sieren de man.

De Zaandammer deelde zijn excuusbrief op Facebook, met daarbij een Youtube-video genaamd 'Durft Mark Rutte de conforntatie aan met DES over straatterroristen?'.

"De jongens en ik hebben dit nooit gewild. We zijn jong en onervaren en weten niks van het televisieleven of medialeven. We hebben fouten gemaakt die we konden vermijden, maar die zijn eenmaal gebeurd", schrijft Ilgun in net iets andere bewoordingen.

"Fouten worden gemaakt in het leven, als je er maar van leert. Ik heb er zeker van geleerd." Of we nu ook echt van hem af zijn? Nee, dat dan weer niet. "Ik ga zsm weer vloggen. Ik stop nooittttttt."