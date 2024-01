Trailer: Passengers (het intergalactische alternatief voor Star Wars deze kerst)

Mocht je op zoek zijn naar een intergalactisch alternatief voor Star Wars tijdens deze kerst, dan raden we je Passengers aan.

Het nieuwe science fiction-drama, met onder Jennifer Lawrence en Chris Pratt, vindt plaats op Starship Avalon, dat bezig is met een 120 jaar durende reis naar een verre planeet. In totaal reizen er 5,259 mee, die in speciale kamers in een diepe winterslaap verkeren, waardoor ze niet ouder worden.

Door een storing (hoe kan het ook anders?) wordt een van de passagiers negentig jaar te vroeg gewekt. Met het vooruitzicht ouder te worden en alleen te sterven, besluit hij nog een ander persoon wakker te maken. Wij hadden overigens dezelfde persoon gekozen.

De film, geregisseerd door Morten Tyldum (The Imitation Game), is vanaf 21 december te zien in de bioscoop. Hierbij de eerste trailer.

https://www.youtube.com/watch?v=7BWWWQzTpNU